Президент Германии призвал Венгрию сохранить единство Евросоюза по отношению к Украине

Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что роль председательствующей в Совете ЕС страны заключается в том, чтобы "укреплять единство внутри Евросоюза"

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Noemi Bruzak/EPA)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал власти Венгрии сохранять сплоченность в Европейском Союзе, а также отметил важность единой позиции Брюсселя в поддержке Киева. Слова немецкого президента приводит издание Deutsche Welle.

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В понедельник, 19 августа, Штайнмайер посетил венгерский город Шопрон, где встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. В ходе переговоров президент Германии отметил, что роль страны, председательствующей сейчас в Совете ЕС, состоит в том, чтобы "укреплять единство внутри Евросоюза и продвигать конструктивные совместные решения для наших общих будущих тем".

Штайнмайер выразил надежду, что Венгрия "примет и выполнит эту роль". В частности, он указал на необходимость соблюдать общую линию в вопросах помощи Украине, которая защищается от российской агрессии.

"Мы не должны оставлять место для сомнений в том, что НАТО и ЕС – едины в поддержке Украины", – сказал президент Германии.

23 июля Боррель, отвечая на обвинения Орбана, заявил, что Евросоюз не проводит "провоенную" политику по отношению к Украине, а помогает ей защищаться от российской агрессии.

29 июля заместитель главы МИД Польши Бартошевский предложил Орбану выйти из ЕС и создать союз с Путиным. Так он ответил на заявления венгерского премьера, раскритиковавшего "ложную" политику ЕС и Запада, а также "лицемерие" Польши.

В тот же день Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированно в Евросоюзе, а позиция Будапешта "раздражает" других членов ЕС.

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