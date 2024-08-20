Венгрия не объяснила ЕС, почему упростила въезд для россиян: ответ нужен был "на вчера"

Еврокомиссия ожидала объяснения Венгрии об упрощении въезда в страну россиян и белорусов, но ответа не последовало

Венгрия (Фото: ЕРА)

Европейская комиссия предоставила Венгрии время до 19 августа, чтобы объяснить, почему страна упростила въезд для россиян и белорусов. Однако Будапешт не ответил на установленный дедлайн, сообщает Euractiv.

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В начале августа еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон направила письмо венгерскому министру Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения в иммиграционной политике.

Йоганссон отметила, что выдача долгосрочных виз и вида на жительство является прерогативой каждой страны ЕС, но подчеркнула, что "такие схемы должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не поставить под угрозу целостность нашей общей территории без внутреннего пограничного контроля и должным образом учитывать потенциальные последствия для безопасности".

Она просила Венгрию ответить до 19 августа, но в комментарии Euractiv подтвердила, что на данный момент никакого ответа не получено.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что упрощение въезда для россиян и белорусов по "национальной карте" якобы не представляет угрозы для Евросоюза. Такие люди и без того должны пройти "комплексную проверку" для въезда и пребывания в Венгрии, утверждал он.

30 июля 2024 года вещатель RND сообщил, что Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что уже вызвало беспокойство у соседей Венгрии.

Европейская народная партия считает решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и белорусов риском национальной безопасности. Политсила призвала ЕС принять меры по немедленной защите целостности Шенгенской зоны.

5 августа 67 евродепутатов призвали рассмотреть исключение Венгрии из Шенгенской зоны после решения Будапешта упростить условия въезда для россиян и белорусов.

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