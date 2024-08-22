Венгрия пригрозила отправлять мигрантов в Брюссель в ответ на штраф в 200 млн евро

На такой шаг Будапешт обещает пойти, если не сможет решить спор с ЕС о наказании за его политику предоставления убежища

Флаг Венгрии (Фото: Zoltan Balogh / EPA)

Венгерское правительство Виктора Орбана в миграционном споре с Европейским Союзом пригрозило, что готово отправлять мигрантов и искателей убежища в Брюссель. Об этом на брифинге в Будапеште сообщил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш, передает агентство Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По его словам, переговоры с Европейской комиссией начнутся в сентябре, если они провалятся, Венгрия начнет раздавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель".

"Мы должны как можно скорее найти решение, потому что мы не хотели бы платить большие суммы каждый день. Но если Брюссель хочет принимать мигрантов, мы можем помочь", – сказал Гуйяш.

В июне Венгрия получила штраф от Европейского суда в размере 200 млн евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища, а также страну будут дополнительно штрафовать по 1 млн евро в день, пока она не приведет свою политику в соответствие с законодательством ЕС.

Тогда Орбан назвал решение суда "возмутительным и неприемлемым".

"Кажется, нелегалы более важны для брюссельских бюрократов, чем их европейские граждане", – заявил венгерский премьер.

В октябре 2023 года Орбан раскритиковал реформу ЕС о предоставлении убежища мигрантам, назвав ее "изнасилованием".

29 июля заместитель главы МИД Польши Бартошевский предложил Орбану выйти из ЕС и создать союз с Путиным. Так он ответил на заявления венгерского премьера, раскритиковавшего "ошибочную" политику ЕС и Запада.

Читайте также: Венгрия не объяснила ЕС, почему упростила въезд для россиян: ответ нужен был "на вчера"