UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракет у РФ стало "существенно меньше", но производство некоторых из них продолжается – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 13:33
Ракет у РФ стало
Юрій Ігнат (Фото: Укріформ)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат согласился, что ракет в России стало "существенно меньше", однако отметил, что РФ до сих пор производит некоторые из высокоточных ракет. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если Х-555 они не производят, то Х-101 могут, как более новые ракеты, производить, то есть пополнять запасы. То же касается и "Калибров". То есть производство продолжается. Оно не такое быстрое, и это хорошо", – сказал Игнат.

По его словам, количество ракет у РФ "существенно уменьшилось", потому что оккупанты не рассчитывали воевать в течение такого времени.

Игнат также назвал угрозой информацию о том, что Россия собирается наладить на своей территории производство иранских дронов.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия БПЛА ракеты Юрий Игнат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 