Ракет у РФ стало "существенно меньше", но производство некоторых из них продолжается – ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат согласился, что ракет в России стало "существенно меньше", однако отметил, что РФ до сих пор производит некоторые из высокоточных ракет. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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"Если Х-555 они не производят, то Х-101 могут, как более новые ракеты, производить, то есть пополнять запасы. То же касается и "Калибров". То есть производство продолжается. Оно не такое быстрое, и это хорошо", – сказал Игнат.

По его словам, количество ракет у РФ "существенно уменьшилось", потому что оккупанты не рассчитывали воевать в течение такого времени.

Игнат также назвал угрозой информацию о том, что Россия собирается наладить на своей территории производство иранских дронов.

22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у России есть ракетный ресурс еще самое большее для трех-четырех массированных ударов по Украине, аналогичных тому, что был 15 ноября.

Вадим Ребрина

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