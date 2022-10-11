Ракетная атака стала одной из самых бессмысленных в истории Путина. Явка с повинной – ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что массированные ракетные удары армии РФ по Украине стали "явкой с повинной" для России, а "дорогие понты" диктатора РФ Владимира Путина и нового командующего войной Сергея Суровикина обошлись России в полмиллиарда долларов и ударили по боеспособности ракетных войск оккупантов. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Представитель ГУР назвал массированные ракетные удары "одной из самых бессмысленных террористических акций" в истории режима Путина.

"Это явка с повинной. Весь мир увидел, что удары наносятся в первую очередь по гражданским объектам, по мирным жителям, по энергетической инфраструктуре. Военная инфраструктура, наша обороноспособность в результате этих ударов почти не пострадали. Пострадали мирные люди, и это то, что увидел весь мир", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что мать, ведущая ребенка в детский сад, и люди, едущие на работу, – это не военные цели.

"Если высокоточное оружие – это оружие, у которого погрешность больше километра, то это самая большая антиреклама российских ракетных вооружений, которую можно себе представить. Никто их больше не будет ни ставить в пример, ни тем более рассматривать для каких-то закупок", – сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что с такой интенсивностью армия РФ не сможет постоянно вести ракетные обстрелы, и вчера было "самое бессмысленное" использование российских ракет.

"Дорогие понты для Путина и Суровикина обошлись России не только в более $500 млн за один день, но и эффективностью и боеспособностью в целом их ракетных войск", – сказал Юсов.

За вчерашний день были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек.

Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. 11 октября украинская противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян.

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Оксана Житнюк

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