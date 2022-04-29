Ракетный обстрел Киева. Пострадали 10 человек, четверо госпитализированы
В результате вчерашнего обстрела одного из центральных районов Киева пострадали 10 человек. Об этом сообщила в Telegram Киевская горгосадминистрация.
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Из-за обстрела жилого дома в Шевченковском районе Киева пострадали 10 человек, четверо были госпитализированы.
Утром дорожные службы начали уборку возле дома.
Городские власти призывают киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В КГГА также напомнили, что во время воздушной тревоги не работает наземная часть красной ветки метро и закрыто движение поездов по Южному мосту, между станциями "Выдубичи" и "Славутич" на зеленой ветке.
- Вчера армия РФ выпустила пять ракет по Киеву, когда в столице был генсек ООН. Две ракеты долетели до центральных районов, одна из них попала в дом.
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