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Ракетный обстрел Киева. Пострадали 10 человек, четверо госпитализированы

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 08:47
Ракетный обстрел Киева. Пострадали 10 человек, четверо госпитализированы - Фото
Фото: ГСЧС

В результате вчерашнего обстрела одного из центральных районов Киева пострадали 10 человек. Об этом сообщила в Telegram Киевская горгосадминистрация.

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Из-за обстрела жилого дома в Шевченковском районе Киева пострадали 10 человек, четверо были госпитализированы.

Утром дорожные службы начали уборку возле дома.

Городские власти призывают киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В КГГА также напомнили, что во время воздушной тревоги не работает наземная часть красной ветки метро и закрыто движение поездов по Южному мосту, между станциями "Выдубичи" и "Славутич" на зеленой ветке.

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Марк Сировой
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