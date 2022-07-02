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Ракетный удар по Кременчугу: Спасательные работы завершены – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 15:22
Ракетный удар по Кременчугу: Спасательные работы завершены – глава ОГА - Фото
Поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ Амстор в Кременчуге (Фото - Telegram)

Спасательные службы завершили работы на месте разрушенного российским ракетным ударом торгового центра в Кременчуге. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

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Глава ОГА сообщил, что поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ "Амстор" в Кременчуге завершены сегодня в 13:25, и что "окончательное количество погибших устанавливается".

Лунин написал, что "27 июня 2022 года стало самым трагическим днем в современной истории Полтавской области", и выразил соболезнования родным и близким всех погибших.

Сергей Бережной
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