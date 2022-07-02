Ракетный удар по Кременчугу: Спасательные работы завершены – глава ОГА
02.07.2022, 15:22
Поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ Амстор в Кременчуге (Фото - Telegram)
Спасательные службы завершили работы на месте разрушенного российским ракетным ударом торгового центра в Кременчуге. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
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Глава ОГА сообщил, что поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ "Амстор" в Кременчуге завершены сегодня в 13:25, и что "окончательное количество погибших устанавливается".
Лунин написал, что "27 июня 2022 года стало самым трагическим днем в современной истории Полтавской области", и выразил соболезнования родным и близким всех погибших.
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, где на тот момент было множество посетителей. Вот видео прямого попадания, вот - видео изнутри ТЦ в момент "прилета". Погибли и получили ранения десятки людей, окончательное число неизвестно.
- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг ударил по ТЦ ракетами Х-22 из Курской области со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые взлетели с аэродрома в Шайковке под Калугой. В InformNapalm добавили, что удар нанесли летчики 52-го авиаполка ВС РФ.
- LIGA.net публиковала репортаж с места поисково-спасательных работ.
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