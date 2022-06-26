Ракеты и артиллерия. Жителей Киева и Харькова предупредили об угрозе новых обстрелов
Жителей Киева, Харькова, а также Киевской и Харьковской областей предупредили об угрозе новых обстрелов российских оккупантов ракетами и артиллерией. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По словам Кличко, "враг сатанеет и хочет нас запугать, посеять панику и уныние", он призвал киевлян не терять бдительности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, спускаясь в укрытие при угрозе обстрелов.
Кулеба заявил, что угроза ракетных ударов в Киеве и области сохраняется.
Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковской области не находиться на улицах без необходимости и по возможности сидеть в укрытиях.
"Ни дня не прошло без ударов оккупантов по Харьковской области. Враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам", — написал глава Харьковской ОВА.
- Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева. Известно о четырех раненых, среди которых семилетний ребенок.
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря.
- Президент США Джо Байден назвал ракетный удар по Киеву "еще одним проявлением варварства" России.
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