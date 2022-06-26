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Ракеты и артиллерия. Жителей Киева и Харькова предупредили об угрозе новых обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 16:05
Ракеты и артиллерия. Жителей Киева и Харькова предупредили об угрозе новых обстрелов - Фото
Последствия ракетного удара по Киеву 26 июня (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Жителей Киева, Харькова, а также Киевской и Харьковской областей предупредили об угрозе новых обстрелов российских оккупантов ракетами и артиллерией. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

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По словам Кличко, "враг сатанеет и хочет нас запугать, посеять панику и уныние", он призвал киевлян не терять бдительности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, спускаясь в укрытие при угрозе обстрелов. 

Кулеба заявил, что угроза ракетных ударов в Киеве и области сохраняется.

Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковской области не находиться на улицах без необходимости и по возможности сидеть в укрытиях. 

"Ни дня не прошло без ударов оккупантов по Харьковской области. Враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам", — написал глава Харьковской ОВА.

Читайте также: Ермак об ударах по Киеву: Нужно признать РФ спонсором терроризма и дать Украине ПРО 

Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары война обстрелы Харькова обстрелы киева
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