Рамштайн укрепил "бронированный кулак" Украины – Резников
По итогам встречи в формате "Рамштайн" укрепился "бронированный кулак" Украины, который через несколько месяцев сможет решать задачи на фронте. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.
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Резников считает "оптимистичными" результаты работы делегации Украины в Брюсселе.
"Угрозы с неба получат более сильный отпор. Армия будет лучше снабжена боеприпасами. Больше наших воинов получат качественную подготовку", – написал министр.
"Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба", – отметил он.
Он сообщил, что сегодня прошли обсуждения с партнерами практических аспектов в рамках "танковой коалиции" и сделаны "несколько важных шагов", и поблагодарил партнеров Украины за помощь, которая жизненно важна для победы над Россией.
"Возвращаемся домой. Нам предстоит много сделать. Приближаем победу безостановочно", – написал Резников.
- Девятая встреча министров обороны стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн" началась в Брюсселе 14 февраля.
- Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам Рамштайна заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.
- Топ-генерал США Марк Милли заявил, что Россия проигрывает стратегически и операционно в войне против Украины, а у международного сообщества нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину оружием.
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