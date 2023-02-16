Рамштайн укрепил "бронированный кулак" Украины – Резников

По итогам встречи в формате "Рамштайн" укрепился "бронированный кулак" Украины, который через несколько месяцев сможет решать задачи на фронте. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Резников считает "оптимистичными" результаты работы делегации Украины в Брюсселе.

"Угрозы с неба получат более сильный отпор. Армия будет лучше снабжена боеприпасами. Больше наших воинов получат качественную подготовку", – написал министр.

"Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба", – отметил он.

Он сообщил, что сегодня прошли обсуждения с партнерами практических аспектов в рамках "танковой коалиции" и сделаны "несколько важных шагов", и поблагодарил партнеров Украины за помощь, которая жизненно важна для победы над Россией.

"Возвращаемся домой. Нам предстоит много сделать. Приближаем победу безостановочно", – написал Резников.

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Сергій Бережний

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