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Разминируем Киевскую область и готовим оборону на случай нового наступления РФ – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 16:41
Разминируем Киевскую область и готовим оборону на случай нового наступления РФ – глава ОВА - Фото
Александр Павлюк (Фото - Павлюк Александр, Facebook)

В Киевской области интенсивно обустраиваются новые оборонительные рубежи, чтобы не допустить возможность ни артиллерийских обстрелов, ни захода войск. Об этом в эфире национального телемарафона сказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. 

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Глава ОВА сообщил, что в Киевской области сейчас работают 17 групп по разминированию территории. Он также сказал, что взрывы, которые регулярно слышны в городе – это подрывы обезвреженных российских боеприпасов.

Павлюк также сказал, что ВСУ сейчас обустраивают максимально удаленные от столицы укрепленные позиции, "чтобы не допустить противника даже близко к Киеву". 

"Мы учли все возможные направления движения противника в том случае, если будет возобновлено наступление", – сказал он.

Сергей Бережной
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киевская область александр павлюк
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