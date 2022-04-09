Разминируем Киевскую область и готовим оборону на случай нового наступления РФ – глава ОВА

В Киевской области интенсивно обустраиваются новые оборонительные рубежи, чтобы не допустить возможность ни артиллерийских обстрелов, ни захода войск. Об этом в эфире национального телемарафона сказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Глава ОВА сообщил, что в Киевской области сейчас работают 17 групп по разминированию территории. Он также сказал, что взрывы, которые регулярно слышны в городе – это подрывы обезвреженных российских боеприпасов.

Павлюк также сказал, что ВСУ сейчас обустраивают максимально удаленные от столицы укрепленные позиции, "чтобы не допустить противника даже близко к Киеву".

"Мы учли все возможные направления движения противника в том случае, если будет возобновлено наступление", – сказал он.

Сергей Бережной

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