"Разрушительные последствия". МИД отреагировал на возможную передачу России ракет из Ирана

Иранские ракеты (Фото: Saeediex/Shutterstock)

На фоне сообщений о возможной передаче России иранских баллистических ракет, министерство иностранных дел Украины призвало мировых лидеров усилить давление на Москву и Тегеран. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

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"Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности", – написали в МИД.

Иран должен полностью и окончательно прекратить поставки оружия России, чтобы своими действиями, а не словами продемонстрировать искренность заявлений своего руководства о непричастности к поддержке российской военной агрессии, заявили в министерстве.

МИД отмечает, что подтверждение передачи Ираном баллистических ракет России приведет к серьезным последствиям для украинско-иранских отношений.

2 сентября 2024 года журналисты Bloomberg писали, что европейские чиновники ожидают поставок иранских баллистических ракет в Россию.

6 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. В Белом доме заявили, что подтверждение этой информации станет "драматической эскалацией" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

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