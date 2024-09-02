В Европе считают, что Иран может передать РФ баллистические ракеты – Bloomberg
Европейские чиновники ожидают, что Иран "неизбежно" поставит баллистические ракеты в Россию, и этот шаг может вызвать скорый ответ со стороны союзников Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
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Они заявили, что передача баллистических ракет "может стать тревожным развитием событий" за последние два года российской войны против Украины.
Собеседники отказались предоставить оценку типа и объема поставок или сроков, хотя один из чиновников сказал, что они могут начаться в течение нескольких дней.
В материале Bloomberg говорится, что США и другие страны НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от такого шага и прилагают дипломатические усилия, чтобы этого не произошло.
По информации журналистов, западные государства уже обсуждают санкции в случае передачи иранских баллистических ракет России. Среди предварительных мер, которые обсуждались союзниками, – новые ограничения в отношении иранской авиакомпании Iran Air.
- В феврале несколько собеседников Reuters сообщили агентству, что Иран якобы предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля".
- Тогда же представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net, что эта информация проверяется и уточняется.
- Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США пока не видят подтверждений, что Иран передал России баллистические ракеты.
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