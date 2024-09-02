У Європі вважають, що Іран може передати РФ балістичні ракети – Bloomberg

Один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що постачання можуть розпочатися протягом кількох днів

Прапор Ірану (Ілюстративне фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Європейські посадовці очікують, що Іран "неминуче" поставить балістичні ракети до Росії, і цей крок може викликати швидку відповідь з боку союзників України. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних щодо цього питання.

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Вони заявили, що передання балістичних ракет "може стати тривожним розвитком подій" за останні понад два роки російської війни проти України.

Співрозмовники відмовилися надати оцінку типу та обсягу постачань або термінів, хоча один із посадовців сказав, що вони можуть розпочатися протягом кількох днів.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що США та інші країни НАТО неодноразово застерігали Тегеран від такого кроку та докладають дипломатичних зусиль, щоб цього не сталося.

За інформацією журналістів, західні держави вже обговорюють санкції у разі передання іранських балістичних ракет Росії. Серед попередніх заходів, які обговорювали союзники, – нові обмеження щодо іранської авіакомпанії Iran Air.

У лютому кілька співрозмовників Reuters повідомили агентству, що Іран нібито надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля".

Тоді ж представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.

повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється. Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США поки не бачать підтверджень, що Іран передав Росії балістичні ракети.

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