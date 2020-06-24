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Разумков: Говорить о повышении зарплат нардепам пока рано

Разумков: Говорить о повышении зарплат нардепам пока рано - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)
24.06.2020, 06:37

Спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что повышение зарплат нардепам должно быть связано с ростом экономики, улучшением благосостояния украинцев

Пока рано говорить о повышении заработных плат народным депутатам. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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"Я, например, считаю, что, действительно, должен быть достойный уровень оплаты труда, но должен быть достойный уровень оплаты труда всех. Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая есть сегодня у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано, мягко говоря", - отметил спикер.

По его словам, повышение зарплат депутатам должно быть связано с ростом экономики, улучшением благосостояния граждан, развитием государства и повышением ВВП.

"Сегодня говорить исключительно о себе, я думаю, это не совсем правильно из экономической, политической и моральной точки зрения", - добавил Разумков, уточнив, что его зарплата увеличилась за год на 3000 грн за счет индексации.

  • 18 августа Разумков заявлял, что его зарплата - около 50 000 грн.
  • 14 января сообщалось, что зарплата народных депутатов проиндексирована и увеличится примерно на 3000 грн.

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Арина Толина
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