Разумков: Кабмин проводит консультации из-за отставки Гончарука

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Правительство проводит консультации в связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом на открытии заседания Верховной Рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Из-за этого в Раде отменен час вопросов правительству, с которого должно было начаться сегодняшнее заседание. Предполагалось, что на нем будут заданы в том числе и вопросы о зарплатах в правительстве.

Также в начале заседания Рады поступило предложение от двух фракций провести совещание глав фракций, поэтому был объявлен перерыв в заседании парламента до 11:00.