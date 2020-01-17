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Разумков: Кабмин проводит консультации из-за отставки Гончарука

Разумков: Кабмин проводит консультации из-за отставки Гончарука - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
17.01.2020, 10:22

В Раде отменили час вопросов правительству

Правительство проводит консультации в связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом на открытии заседания Верховной Рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Из-за этого в Раде отменен час вопросов правительству, с которого должно было начаться сегодняшнее заседание. Предполагалось, что на нем будут заданы в том числе и вопросы о зарплатах в правительстве.

Также в начале заседания Рады поступило предложение от двух фракций провести совещание глав фракций, поэтому был объявлен перерыв в заседании парламента до 11:00.

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отставка Дмитрий Разумков алексей гончарук
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