Разумков не примет участие в заседании СНБО сегодня вечером
26.02.2021, 12:33
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 26 февраля. Об этом Разумков заявил на брифинге в Виннице.
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По словам Разумкова, командировка в Винницу была запланирована давно, а о заседании членам СНБО сообщили вчера вечером. "Вряд ли я смогу принять в нем участие", – заявил Разумков.
Спикер добавил, что повестка заседания пока неизвестна и, скорее всего, будет объявлена непосредственно на заседании.
- 2 февраля 2021 года Разумков воздержался при голосовании СНБО за санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- 20 февраля Разумков голосовал "за" санкции против Виктора Медведчука, но высказал особое мнение.
- Вчера, 25 февраля, президент Владимир Зеленский заявил о сборе заседания СНБО сегодня вечером.
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