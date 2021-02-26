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Разумков не примет участие в заседании СНБО сегодня вечером

26.02.2021, 12:33
Разумков не примет участие в заседании СНБО сегодня вечером - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 26 февраля. Об этом Разумков заявил на брифинге в Виннице.

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По словам Разумкова, командировка в Винницу была запланирована давно, а о заседании членам СНБО сообщили вчера вечером. "Вряд ли я смогу принять в нем участие", – заявил Разумков.

Спикер добавил, что повестка заседания пока неизвестна и, скорее всего, будет объявлена непосредственно на заседании.

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Денис Юдин
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снбо Дмитрий Разумков
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