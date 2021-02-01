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Разумков не согласен с Кравчуком: Референдум по Крыму и Донбассу не нужен

01.02.2021, 16:11
Разумков не согласен с Кравчуком: Референдум по Крыму и Донбассу не нужен - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Проводить референдум о Крыме и Донбассе нет смысла, считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом он заявил сегодня, 1 февраля, на брифинге.

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Комментируя слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первого президента Леонида Кравчука о референдуме по судьбе Донбасса и Крыма, Разумков сказал: "При всем уважении к Леониду Макаровичу, я не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум, потому что и без этого референдума все понимают, что территория временно оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей на 100% территория Украины, и рано или поздно она вернется".

Разумков напомнил, что референдум стоит денег, и их стоит потратить на референдумы по другим вопросам.

  • 26 января 2021 года Рада приняла закон авторства президента Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме (255 голосов).
  • В конце января Кравчук заявил, что переговоры с Россией на минской площадке – "фальшивка", так как в нормальных условиях с ней "не договориться". 
  • Вчера, 31 января, Кравчук заявил, что на всеукраинском референдуме людей надо спрашивать о судьбе Донбасса и Крыма.
Денис Юдин
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Леонид Кравчук Донбасс Крым референдум Дмитрий Разумков

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