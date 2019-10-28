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Разумков не видит предпосылок для замены Арахамии

Разумков не видит предпосылок для замены Арахамии - Фото
Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.10.2019, 07:02

Спикер Верховной Рады прокомментировал возможную отставку главы фракции Слуга народа

Пока нет предпосылок для того, чтобы менять главу президентской фракции Слуга народа Давида Арахамию. Об этом в интервью программы Факты недели на ICTV заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, будет Арахамия оставаться главой фракции или может быть замена, Разумков сказал: "Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-либо предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича я, если честно, не вижу".

  • САП открыла уголовное производство по факту возможного получения 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета взятки в размере $30 000.
  • Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН, входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

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Слуга народа Дмитрий Разумков Давид Арахамия
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