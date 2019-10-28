Разумков не видит предпосылок для замены Арахамии

Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пока нет предпосылок для того, чтобы менять главу президентской фракции Слуга народа Давида Арахамию. Об этом в интервью программы Факты недели на ICTV заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, будет Арахамия оставаться главой фракции или может быть замена, Разумков сказал: "Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-либо предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича я, если честно, не вижу".

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