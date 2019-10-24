Слуги народа повторно пройдут полиграф: выбирают, где - Арахамия

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В понедельник финансовый комитет Верховной Рады примет решение, где члены комитета из фракции Слуга народа будут проходить повторную проверку на детекторе лжи. Об этом сообщил журналистам глава фракции СН Давид Арахамия.

Арахамия рассказал, что предложение пройти проверку уже поступило от СБУ, Министерства обороны и НАБУ: "Все хотят нас проверить, поэтому конкуренция уже практически идет", - пошутил он.

Арахамия отметил, что сейчас депутаты идут проходить полиграф "как они хотят", но будет принято централизованное решение, в каком ведомстве все пройдут закрытую для прессы проверку. Он сказал, что, скорее всего, проверка на полиграфе произойдет в понедельник, поскольку вторник уже будет пленарным днем в Раде.

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