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22.04.2019, 13:15

Разумков отреагировал на звонок Порошенко Зеленскому

Разумков отреагировал на звонок Порошенко Зеленскому - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политтехнолог штаба Владимира Зеленского убежден, что "в украинской политике слова и дела не всегда совпадают"

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Телефонный звонок главы государства Петра Порошенко кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с предложением помощи был не совсем корректным. Об этом на брифинге сказал политтехнолог Зеленского, Дмитрий Разумков, добавив, что это его субъективное мнение, передает корреспондент LIGA.net.

Разумков отметил, что в украинской политике слова и дела не всегда совпадают.

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"Надеюсь, что в данном конкретном случае обещания соответствуют действительности. Но вместе с тем, параллельно с тем, что был сделан звонок и была предложена помощь, мы услышали опять же критику в сторону вновь избранного президента. Я думаю, что в день победы это было не совсем корректно. Это мое субъективное мнение, а не мнение команды", - сказал он.

21 апреля Порошенко поздравил своего оппонента Зеленского с победой на выборах во время второго тура. Порошенко заявил, что готов передать Зеленскому  "всю сеть международной поддержки", он признал поражение на выборах.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Дмитрий Разумков, звонок
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