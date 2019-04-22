Разумков отреагировал на звонок Порошенко Зеленскому

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Телефонный звонок главы государства Петра Порошенко кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с предложением помощи был не совсем корректным. Об этом на брифинге сказал политтехнолог Зеленского, Дмитрий Разумков, добавив, что это его субъективное мнение, передает корреспондент LIGA.net.

Разумков отметил, что в украинской политике слова и дела не всегда совпадают.

Реклама

"Надеюсь, что в данном конкретном случае обещания соответствуют действительности. Но вместе с тем, параллельно с тем, что был сделан звонок и была предложена помощь, мы услышали опять же критику в сторону вновь избранного президента. Я думаю, что в день победы это было не совсем корректно. Это мое субъективное мнение, а не мнение команды", - сказал он.

21 апреля Порошенко поздравил своего оппонента Зеленского с победой на выборах во время второго тура. Порошенко заявил, что готов передать Зеленскому "всю сеть международной поддержки", он признал поражение на выборах.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net