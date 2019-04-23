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23.04.2019, 15:05

Разумков: Порошенко налил Зеленскому за шиворот 4 черпака жижи

Разумков: Порошенко налил Зеленскому за шиворот 4 черпака жижи - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политтехнолог считает, что президент протягивает одну руку, признавая победу оппонента, а второй выливает "черпачки жижи" Зеленскому "за шиворот"

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Президент Петр Порошенко после объявления экзитполов "протягивает одну руку, говоря, что признает победу Владимира Зеленского, а другой – продолжает набирать в черпачок коричневую жижу и выливать ее за шиворот" оппоненту, заявил у себя в Facebook политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков.

Он считает, что это – "уникальный случай", когда у власти "виноваты не "папередники", а "наступники".

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Одним из таких "черпачков" Разумков называет решение суда по ПриватБанку. "Есть четыре варианта: или кто-то из "кураторов АП по судам" договорился с Коломойским, или так подложили свинью новому президенту, или никто систему не смог до конца реформировать, и она такая как была, или национализация была осуществлена с нарушениями процедур. Вопрос: при чем тут Зеленский?" - пишет Разумков.

Второй "черпачок", по его словам, - это посыл от Порошенко о том, что "надо защищать европейский выбор Украины от реваншистов". По словам Разумкова, именно команда президента "пыталась сделать спарринг-партнеров на выборах из отдельных их (реваншистов – ред.) представителей, и именно Зеленский эту конструкцию поломал".

Третий – прогноз Порошенко, что Конституционный суд отменит электронное декларирование и это приведет к потере безвизового режима. "Вопрос, а кто делегировал в Конституционный суд этих судей? Не пока еще легитимный гарант Конституции? Не Рада, на которую до последнего времени у Порошенко было полное влияние?", - пишет политтехнолог.

"Четвертый черпачок. Про извинения. Тут Петр Алексеевич прав… Ждем. За Гладковских, за борды с Путиным, за оскорбления 73% избирателей страны, за отмену статьи о незаконном обогащении и за многое другое… Но ждать, видимо, нам долго…", - подытожил Разумков.

22 апреля политтехнолог Зеленского заявил, что телефонный звонок Порошенко к Зеленскому с предложением помощи был не совсем корректным.

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Теги: выборы, Дмитрий Разумков
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