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Разумков рассказал, когда закончится "турборежим" в Раде

Разумков рассказал, когда закончится "турборежим" в Раде - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.10.2019, 09:24

Спикер парламента обещает перейти к нормальной скорости работы после принятия неотложных законопроектов

Верховная Рада перейдет в обычный режим работы после того, как рассмотрит пакет законопроектов, которые определены президентом Владимиром Зеленским как неотложные. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Интерфакс-Украина.

"У нас есть пакет первоочередных законопроектов, которые были определены президентом как неотложные еще 29 августа. Почти весь перечень вопросов мы проработали. Нам осталось немного из этого пакета. А дальше перейдем к обычному режиму", - рассказал Разумков.

Спикер Рады обещал "обязательно прислушаться" к просьбе премьер-министра Алексея Гончарука замедлить "турборежим", чтобы парламент стал "более предсказуемым". Гончарук попросил об этом, представляя программу правительства перед Радой 4 октября.

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Дмитрий Разумков турборежим
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