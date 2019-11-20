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Разумков рассказал о группе блогеров в Верховной Раде

Разумков рассказал о группе блогеров в Верховной Раде - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
20.11.2019, 07:57

Спикер Верховной Рады заверяет: деструктивных групп в парламенте нет

Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью УП, что нардепы Слуги народа Александр Дубинский, Александр Куницкий и Максим Бужанский действительно входят в "так называемую группу депутатов-блогеров".

"Они общаются, это нормально. Так называемая группа блогеров в этом плане действительно есть, но называть ее какой-то неформальной или деструктивной, думаю, что не стоит", - объяснил Разумков.

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По его словам, в Раде существуют группы нардепов, которых объединяет региональный или профессиональный признак. В то же время Разумков заверяет: неформальных групп, которые деструктивно бы влияли на работу фракций или парламента в целом, нет.

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блогер Дмитрий Разумков александр дубинский Александр Куницкий Максим Бужанский неформальная группа группа влияния
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