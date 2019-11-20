Разумков рассказал о группе блогеров в Верховной Раде

Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью УП, что нардепы Слуги народа Александр Дубинский, Александр Куницкий и Максим Бужанский действительно входят в "так называемую группу депутатов-блогеров".
"Они общаются, это нормально. Так называемая группа блогеров в этом плане действительно есть, но называть ее какой-то неформальной или деструктивной, думаю, что не стоит", - объяснил Разумков.
Читайте также: Дубинский рассказал, откуда у него автопарк и 24 квартиры
По его словам, в Раде существуют группы нардепов, которых объединяет региональный или профессиональный признак. В то же время Разумков заверяет: неформальных групп, которые деструктивно бы влияли на работу фракций или парламента в целом, нет.
Читайте также: Арахамия ответил насчет "токсичности" Дубинского: Много энергии