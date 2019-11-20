Разумков рассказал о группе блогеров в Верховной Раде

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью УП, что нардепы Слуги народа Александр Дубинский, Александр Куницкий и Максим Бужанский действительно входят в "так называемую группу депутатов-блогеров".

"Они общаются, это нормально. Так называемая группа блогеров в этом плане действительно есть, но называть ее какой-то неформальной или деструктивной, думаю, что не стоит", - объяснил Разумков.

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По его словам, в Раде существуют группы нардепов, которых объединяет региональный или профессиональный признак. В то же время Разумков заверяет: неформальных групп, которые деструктивно бы влияли на работу фракций или парламента в целом, нет.

Ранее Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами.

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