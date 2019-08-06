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Разумков считает, что вице-спикер ВР может быть из оппозиции

Разумков считает, что вице-спикер ВР может быть из оппозиции - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 21:01

По мнению главы Слуги народа, оппозиционные партии должны предложить свою кандидатуру

Глава партии Слуга народа, основной претендент на должность председателя Верховной Рады, Дмитрий Разумков считает, что было бы корректно, если на должность второго вице-спикера парламента оппозиция предложит своего кандидата. Об этом он сказал в эфире программы Пульс телеканала 112 Украина.

На уточняющий вопрос журналистов - должны ли, по его мнению, между собой договориться ЕС, Батькивщина, Оппозиционная платформа - За життя и Голос о едином кандидате на пост вице-спикера, Разумков сказал, что они сами должны решить, как поступить. Если каждая из этих партий предложит своего кандидата, то по всем им проголосует парламент.

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По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий по спискам партий Слуга народа набрала 43,16% голосов избирателей, Оппозиционная платформа - За жизнь - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Европейская солидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.

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верховная рада Дмитрий Разумков
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