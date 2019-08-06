Разумков считает, что вице-спикер ВР может быть из оппозиции

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народа, основной претендент на должность председателя Верховной Рады, Дмитрий Разумков считает, что было бы корректно, если на должность второго вице-спикера парламента оппозиция предложит своего кандидата. Об этом он сказал в эфире программы Пульс телеканала 112 Украина.

На уточняющий вопрос журналистов - должны ли, по его мнению, между собой договориться ЕС, Батькивщина, Оппозиционная платформа - За життя и Голос о едином кандидате на пост вице-спикера, Разумков сказал, что они сами должны решить, как поступить. Если каждая из этих партий предложит своего кандидата, то по всем им проголосует парламент.

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По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий по спискам партий Слуга народа набрала 43,16% голосов избирателей, Оппозиционная платформа - За жизнь - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Европейская солидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.