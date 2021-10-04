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Разумков созвал Раду на внеочередное заседание в четверг: что в повестке

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04.10.2021, 16:46
Разумков созвал Раду на внеочередное заседание в четверг: что в повестке - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание украинского парламента в четверг. На повестку дня вынесено семь законодательных инициатив о пенсионном обеспечении и социальной поддержке, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

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Сообщается, что Разумков по требованию 153 нардепов подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады, которое состоится 7 октября в 16:00.

На заседании рассмотрят вопросы:

- об обеспечении осовременивания и повышения пенсий;
– об установлении размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной зарплаты;
– об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет в рамках выполнения решения Конституционного суда;
– об уточнении порядка выплаты пенсии;
– о повышении пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
– о повышении минимальной пенсии по возрасту особам, потерявшим трудоспособность, до размера фактического прожиточного минимума;
– о социальной поддержке детей войны.

Разумков созвал Раду на внеочередное заседание в четверг: что в повестке

Разумков созвал Раду на внеочередное заседание в четверг: что в повестке
  •  2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 
  • Сегодня главы комитетов от Слуги народа покинули заседание согласительного совета парламента из-за недоверия организации работы спикера Рады.

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Оксана Житнюк
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верховная рада пенсии повестка внеочередное заседание Дмитрий Рахумков
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