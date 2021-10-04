Разумков созвал Раду на внеочередное заседание в четверг: что в повестке

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание украинского парламента в четверг. На повестку дня вынесено семь законодательных инициатив о пенсионном обеспечении и социальной поддержке, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

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Сообщается, что Разумков по требованию 153 нардепов подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады, которое состоится 7 октября в 16:00.

На заседании рассмотрят вопросы:

- об обеспечении осовременивания и повышения пенсий;

– об установлении размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной зарплаты;

– об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет в рамках выполнения решения Конституционного суда;

– об уточнении порядка выплаты пенсии;

– о повышении пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

– о повышении минимальной пенсии по возрасту особам, потерявшим трудоспособность, до размера фактического прожиточного минимума;

– о социальной поддержке детей войны.

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

Сегодня главы комитетов от Слуги народа покинули заседание согласительного совета парламента из-за недоверия организации работы спикера Рады.

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Оксана Житнюк

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