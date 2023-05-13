Разведка получит 100 немецких беспилотников с искусственным интеллектом – ГУР
Украинские разведчики получат 105 немецких беспилотников Vector для выявления целей, закупку которых профинансировало правительство Германии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
Беспилотники поступят в рамках контракта Минобороны с немецкой компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH, сообщили в ГУР.
Там отметили, что это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством ФРГ.
В ГУР говорят, что в августе 2022 года Украина получила 33 БПЛА этой модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя.
СПРАВКА ГУР. БПЛА Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что позволяет круглосуточно обнаруживать вражеские цели, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Скорость – до 72 км/ч. Продолжительность одного полета – 120 мин. Для начала работы с беспилотником достаточно двух минут: "птичка" в собранном виде имеет размах крыльев 2,8 м и запускается с руки.
Благодаря защищенным каналам передачи данных Vector во время боевых миссий может в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.
Кроме того, беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и передавать критически важную разведывательную информацию на землю.
"Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины выражают благодарность немецкому народу за очередной важный вклад, укрепляющий технологическое преимущество украинской армии и приближающий победу Украины над агрессивной российской тиранией", – говорится в сообщении ГУР.
- 8 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Армию дронов пополнили восемь новых ударных рот БПЛА украинского производства.
- Ранее министр заявлял, что уже подготовлено 10 000 операторов беспилотников.
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