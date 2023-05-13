UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка получит 100 немецких беспилотников с искусственным интеллектом – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 23:15
Разведка получит 100 немецких беспилотников с искусственным интеллектом – ГУР - Фото
Фото: ГУР МО

Украинские разведчики получат 105 немецких беспилотников Vector для выявления целей, закупку которых профинансировало правительство Германии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Беспилотники поступят в рамках контракта Минобороны с немецкой компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH, сообщили в ГУР.

Там отметили, что это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством ФРГ.

В ГУР говорят, что в августе 2022 года Украина получила 33 БПЛА этой модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя.

СПРАВКА ГУР. БПЛА Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что позволяет круглосуточно обнаруживать вражеские цели, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Скорость – до 72 км/ч. Продолжительность одного полета – 120 мин. Для начала работы с беспилотником достаточно двух минут: "птичка" в собранном виде имеет размах крыльев 2,8 м и запускается с руки.

Благодаря защищенным каналам передачи данных Vector во время боевых миссий может в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

Кроме того, беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и передавать критически важную разведывательную информацию на землю.

"Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины выражают благодарность немецкому народу за очередной важный вклад, укрепляющий технологическое преимущество украинской армии и приближающий победу Украины над агрессивной российской тиранией", – говорится в сообщении ГУР.

  • 8 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Армию дронов пополнили восемь новых ударных рот БПЛА украинского производства.
  • Ранее министр заявлял, что уже подготовлено 10 000 операторов беспилотников.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
VectorБПЛАразведкагур
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 