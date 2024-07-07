Разведчики ударили по важным объектам россиян в Дебальцево и Новолуганском – фото
Бойцы Главного управления разведки сообщили, что в сотрудничестве с подразделением аэроразведки 45 отдельной артиллерийской бригады нанесли удары по военным объектам российских оккупантов в Донецкой области.
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Эпизоды произошли 6 июля в Дебальцево и Новолуганском Донецкой области.
Отмечается, что в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру. Там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасов. В Новолуганском ГУР сожгло дорогую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
- 4 июля 2024 года ГУР поразило Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области.
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