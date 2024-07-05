ГУР раскрыло последствия атаки на Оскольский металлургический комбинат в России
В ночь на 1 июля беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны атаковали Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области России, в результате чего он был выведен из строя. Полноценное возобновление работы предприятия в ближайшие месяцы будет проблематичным. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
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"Речь идет об одном из ключевых для российского военно-промышленного комплекса предприятий, основными заказчиками которого являются военные производства – производители автотехники, бронетехники и все, кто использует металл", – заявил Юсов.
По его словам, это единственное в России металлургическое предприятие полного цикла и оно остановлено.
"На ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематичным. Это означает усложнение и срыв выполнения оборонных заказов, соответственно, цепочек поставок", – отметил представитель ГУР.
- В результате операции ГУР утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.
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