Дроны ГУР 1 июля вывели из строя уникальный электрометаллургический комбинат в России
В ночь на 1 июля беспилотники бойцов украинской разведки атаковали Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова в Белгородской области – единственное в России металлургическое предприятие полного цикла. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Минобороны.
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Отмечается, что беспилотники ГУР поразили две главные электроподстанции в Белгородской области: "Старый Оскол" вблизи села Незнамово и "Металлургическая" возле села Волоконовское. Последняя является одной из самых больших электроподстанций в Европе.
"В результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат – единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющих получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов", – говорится в сообщении.
В результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл, передают в ГУР. Для их повторного запуска необходимо произвести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может уйти несколько месяцев. Некоторые сотрудники предприятия полагают, что печи вообще придется заменить.
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