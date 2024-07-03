Дроны ГУР 1 июля вывели из строя уникальный электрометаллургический комбинат в России

Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В ночь на 1 июля беспилотники бойцов украинской разведки атаковали Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова в Белгородской области – единственное в России металлургическое предприятие полного цикла. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Минобороны.

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Отмечается, что беспилотники ГУР поразили две главные электроподстанции в Белгородской области: "Старый Оскол" вблизи села Незнамово и "Металлургическая" возле села Волоконовское. Последняя является одной из самых больших электроподстанций в Европе.

"В результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат – единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющих получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов", – говорится в сообщении.

В результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл, передают в ГУР. Для их повторного запуска необходимо произвести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может уйти несколько месяцев. Некоторые сотрудники предприятия полагают, что печи вообще придется заменить.

СПРАВКА Электрометаллургический комбинат имеет исключительное значение для военно-промышленного комплекса РФ. На объекте производили высококачественную сталь, в том числе легированные виды спецсталей (SBQ) для автопрома и машиностроения, использующих бездоменную технологию прямого восстановления железа "MIDREX" и электродуговую плавку. Продукцией комбината в своей работе пользуются, в том числе, такие предприятия российского ВПК. Электрометаллургический комбинат имеет исключительное значение для военно-промышленного комплекса РФ. На объекте производили высококачественную сталь, в том числе легированные виды спецсталей (SBQ) для автопрома и машиностроения, использующих бездоменную технологию прямого восстановления железа "MIDREX" и электродуговую плавку. Продукцией комбината в своей работе пользуются, в том числе, такие предприятия российского ВПК.

В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, наносящие удары по Украине.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 87 дронов над территорией РФ и оккупированного Крыма в ту ночь, они заявляли о том, что в Ростовской области якобы было сбито по меньшей мере 70 дронов.

Глава ГУР Буданов утверждает – Силы обороны использовали по меньшей мере 70 беспилотников для атаки на аэродром в Морозовске в России 14 июня.

Ночью на 15 июня беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский в Ростовской области России.

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