Дрони ГУР 1 липня вивели з ладу унікальний електрометалургійний комбінат у Росії – джерело

Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У ніч проти 1 липня безпілотники бійців української розвідки атакували Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Бєлгородській області – єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Зазначається, що безпілотники ГУР уразили дві найголовніші електропідстанції у Бєлгородській області: "Старий Оскол" поблизу села Незнамово та "Металургійна" біля села Волоконовськоє. Остання є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

"В результаті операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат – єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах, що дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал, передають у ГУР. Для їх повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців. Деякі працівники підприємства вважають, що печі взагалі доведеться замінити.

ДОВІДКА Електрометалургійний комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу РФ. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, зокрема леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза "MIDREX" та електродугову плавку. Продукцією комбінату у своїй роботі користуються, зокрема, такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК та SKF, АВТОНОРМАЛЬ. Електрометалургійний комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу РФ. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, зокрема леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза "MIDREX" та електродугову плавку. Продукцією комбінату у своїй роботі користуються, зокрема, такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК та SKF, АВТОНОРМАЛЬ.

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та окупованого Криму тієї ночі, вони заявляли про те, що в Ростовській області начебто було збито щонайменше 70 дронів.

Очільник ГУР Буданов стверджує – Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську в Росії 14 червня.

Вночі проти 15 червня безпілотники атакували Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії.

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