Дрони ГУР 1 липня вивели з ладу унікальний електрометалургійний комбінат у Росії – джерело
У ніч проти 1 липня безпілотники бійців української розвідки атакували Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Бєлгородській області – єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони.
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Зазначається, що безпілотники ГУР уразили дві найголовніші електропідстанції у Бєлгородській області: "Старий Оскол" поблизу села Незнамово та "Металургійна" біля села Волоконовськоє. Остання є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.
"В результаті операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат – єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах, що дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал, передають у ГУР. Для їх повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців. Деякі працівники підприємства вважають, що печі взагалі доведеться замінити.
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