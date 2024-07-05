ГУР розкрило наслідки атаки на Оскольський металургійний комбінат у Росії

Андрій Юсов зазначив, що це єдине в Росії металургійне підприємство повного циклу

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

У ніч проти 1 липня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували Оскольський електрометалургійний комбінат в Бєлгородській області Росії, внаслідок чого він був виведений з ладу. Повноцінне відновлення роботи підприємства в найближчі місяці буде проблематичним. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

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"Йдеться про одне з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, основними замовниками якого є військові виробництва – виробники автотехніки, бронетехніки й всі, хто використовує метал", – заявив Юсов.

За його словами, це єдине в Росії металургійне підприємство повного циклу і воно зупинене.

"На найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно, ланцюжків постачань", – зазначив представник ГУР.

ДОВІДКА Електрометалургійний комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу РФ. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, зокрема леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза MIDREX та електродугову плавку. Продукцією комбінату у своїй роботі користуються, зокрема, такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК та SKF, Автонормаль. Електрометалургійний комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу РФ. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, зокрема леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза MIDREX та електродугову плавку. Продукцією комбінату у своїй роботі користуються, зокрема, такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК та SKF, Автонормаль.

Унаслідок операції ГУР вранці 4 липня було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

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