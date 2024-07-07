Розвідники вдарили по важливих об'єктах росіян у Дебальцевому та Новолуганському – фото

У Дебальцевому ГУР уразило логістичний центр, а у Новолуганському – РЕБ "Житель"

РЕБ ''Житель'' (Фото: Генштаб ЗСУ)

Бійці Головного управління розвідки повідомили, що у співпраці з підрозділом аеророзвідки 45 окремої артилерійської бригади завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів у Донецькій області.

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Епізоди сталися 6 липня у Дебальцевому та Новолуганському Донецької області.

Зазначається, що у Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру. Там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. У Новолуганському ГУР спалило коштовну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

4 липня 2024 року ГУР вразило Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області.

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