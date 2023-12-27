Разведгруппу оккупантов обнаружили и накрыли дроном – видео 36 ОБрМП
Морские пехотинцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали видео совместной работы с 501 отдельным батальоном морской пехоты.
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На видео группа из двух российских военных (вероятно, разведка) пытается укрыться в пристройке полуразрушенного сельского дома. Дрон наблюдения обнаруживает их укрытие.
После этого видео фиксирует, как прямо через вход в пристройку влетает FPV-дрон и происходит взрыв.
- 20 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что приоритет государства – дроны и что Украина работает над развитием этого направления.
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