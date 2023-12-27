Разведгруппу оккупантов обнаружили и накрыли дроном – видео 36 ОБрМП

Группа российских военных попыталась укрыться в пристройке сельского дома, но ее обнаружили и атаковали

Фото - скриншот из видео

Морские пехотинцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали видео совместной работы с 501 отдельным батальоном морской пехоты.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На видео группа из двух российских военных (вероятно, разведка) пытается укрыться в пристройке полуразрушенного сельского дома. Дрон наблюдения обнаруживает их укрытие.

После этого видео фиксирует, как прямо через вход в пристройку влетает FPV-дрон и происходит взрыв.

20 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что приоритет государства – дроны и что Украина работает над развитием этого направления.

Смотрите также: Морпехи 36 ОБрМП нашли и уничтожили дроном прицепную гаубицу оккупантов – видео