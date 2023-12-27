Розвідгрупу окупантів виявили та накрили дроном – відео 36 ОБрМП
Морські піхотинці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали відео спільної роботи з 501 окремим батальйоном морської піхоти.
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На відео група з двох російських військових (ймовірно, розвідка) намагається сховатись у прибудові напівзруйнованого сільського будинку. Дрон спостереження виявляє їх укриття.
Після цього відео фіксує, як прямо через вхід у прибудову влітає FPV-дрон і відбувається вибух.
- 20 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритет держави – дрони та що Україна працює над розвитком цього напряму.
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