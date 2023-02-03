Разведка Британии: Кремль, очевидно, урезал аппетиты ЧВК Вагнера по вербовке заключенных

Британская разведка фиксирует, что масштабы вербовки осужденных российской ЧВК Вагнера значительно сократились по сравнению с пиком между летом и осенью 2022 года. Там предполагают, что это связано с конфликтом между разными группами российской элиты.

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Разведка приводит данные Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), опубликованные 31 января 2023 года. Согласно этим данным, численность заключенных в РФ составляет 433 000 человек – на 6000 меньше по сравнению с ноябрем 2022 года.

Другие данные ФСИН показывают, что с сентября по ноябрь 2022 года количество заключенных сократилось на 23 000 человек. В британской разведке предполагают, что основным фактором сокращения стала вербовка в ряды ЧВК Вагнера.

Кроме того, проанализировав разрозненные сведения от украинских военных на линии фронта, британское ведомство пришло к выводу, что РФ на ключевых направлениях стала реже прибегать к тактике атак массированными "живыми волнами" с участием заключенных-"вагнеровцев".

В разведке полагают, что соперничество между ЧВК Вагнера и Минобороны РФ отчасти стало причиной сокращения поступления осужденных на фронт.

Министр обороны Алексей Резников назвал назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины результатом конфликта собственника террористической ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и армии России.

По данным ГУР, российским пропагандистам в новых методичках "рекомендуют" игнорировать ЧВК Вагнера и больше говорить о "выдающейся роли" главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу и Герасимова.

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Вадим Ребрина

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