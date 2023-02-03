Разведка Британии: Кремль, очевидно, урезал аппетиты ЧВК Вагнера по вербовке заключенных
Британская разведка фиксирует, что масштабы вербовки осужденных российской ЧВК Вагнера значительно сократились по сравнению с пиком между летом и осенью 2022 года. Там предполагают, что это связано с конфликтом между разными группами российской элиты.
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Разведка приводит данные Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), опубликованные 31 января 2023 года. Согласно этим данным, численность заключенных в РФ составляет 433 000 человек – на 6000 меньше по сравнению с ноябрем 2022 года.
Другие данные ФСИН показывают, что с сентября по ноябрь 2022 года количество заключенных сократилось на 23 000 человек. В британской разведке предполагают, что основным фактором сокращения стала вербовка в ряды ЧВК Вагнера.
Кроме того, проанализировав разрозненные сведения от украинских военных на линии фронта, британское ведомство пришло к выводу, что РФ на ключевых направлениях стала реже прибегать к тактике атак массированными "живыми волнами" с участием заключенных-"вагнеровцев".
В разведке полагают, что соперничество между ЧВК Вагнера и Минобороны РФ отчасти стало причиной сокращения поступления осужденных на фронт.
- Министр обороны Алексей Резников назвал назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины результатом конфликта собственника террористической ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и армии России.
- По данным ГУР, российским пропагандистам в новых методичках "рекомендуют" игнорировать ЧВК Вагнера и больше говорить о "выдающейся роли" главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу и Герасимова.
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