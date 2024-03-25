Разведка Британии о планах РФ создать новые армии: Вероятно, будут проблемы с обеспечением

Российские оккупанты (Фото: EPA)

Разведка Великобритании проанализировала намерения России создать еще две армии к концу текущего года и пришла к выводу, что вновь созданные подразделения могут столкнуться с дефицитом оснащения. Об этом сообщается в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

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В отчете утверждается, что наиболее вероятно, в новых армиях будут соединены механизированные, бронетанковые, артиллерийские и материально-технические подразделения. В разведке отмечают, что, возможно, данные формирования связаны с объявленными ранее новыми подразделениями и запланированным усилением бригад до уровня дивизий.

"Учитывая успешные усилия России по вербовке, вполне вероятно, что подразделения могут быть достаточно укомплектованы. Однако, учитывая ограниченную подготовку в России, широкое использование устаревшего оборудования и проблемы с инфраструктурой, скорее всего, эти подразделения будут испытывать проблемы с обеспечением ресурсами", – заявили в британской разведке.

20 марта министр обороны государства-агрессора Сергей Шойгу заявил, что к концу 2024 года Россия создаст две новые армии, которые будут сформированы из 14 дивизий и 16 бригад.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что речь идет о доукомплектовании существующих подразделений.

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