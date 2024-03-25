Британська розвідка про наміри РФ створити нові армії: Ймовірно, будуть проблеми з забезпеченням

Російські окупанти (Фото: EPA)

Розвідка Великої Британії проаналізувала наміри Росії створити ще дві армії до кінця поточного року й дійшла висновку, що новостворені підрозділи можуть зіткнутися з дефіцитом оснащення. Про це повідомляється у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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У звіті стверджується, що найбільш імовірно, в нових арміях будуть поєднані механізовані, бронетанкові, артилерійські та матеріально-технічні підрозділи. В розвідці зазначають, що, можливо, дані формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та запланованим посиленням бригад до рівня дивізій.

"Враховуючи успішні зусилля Росії з вербування, цілком імовірно, що підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані. Однак, враховуючи обмежену підготовку в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, найімовірніше, що ці підрозділи зазнають проблем із забезпеченням ресурсами", – заявили у британській розвідці.

20 березня міністр оборони держави-агресора Сергій Шойгу заявив, що до кінця 2024 року Росія створить дві нові армії, які будуть сформовані з 14 дивізій і 16 бригад.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що йдеться про доукомплектування наявних підрозділів.

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