Шойгу заявив, що в Росії з'являться дві нові армії та 30 з'єднань. Розвідка: Нічого нового

Юсов заявив, що йдеться не про створення з нуля, а про розширення формувань, які вже воюють в Україні

Сергій Шойгу (Фото: EPA)

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу сказав про плани створення нових формувань на рівні армій у 2024 році. Представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що йдеться про доукомплектування наявних підрозділів.

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За словами Шойгу, за наказом диктатора Володимира Путіна в Росії планують сформувати "дніпровську" річкову флотилію, армійський корпус, мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катерів флотилії.

Також він сказав, що нібито до кінця 2024 року в Росії з'являться дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, зокрема 14 дивізій та 16 бригад.

Юсов заявив, що в подібній інформації для України немає нічого нового, оскільки йдеться не про створення формувань із нуля.

"Це розширюються та доукомплектовуються існуючі формування, частина яких уже воюють в Україні", – сказав представник розвідки.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроєкт про продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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