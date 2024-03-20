Шойгу заявив, що в Росії з'являться дві нові армії та 30 з'єднань. Розвідка: Нічого нового
Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу сказав про плани створення нових формувань на рівні армій у 2024 році. Представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що йдеться про доукомплектування наявних підрозділів.
За словами Шойгу, за наказом диктатора Володимира Путіна в Росії планують сформувати "дніпровську" річкову флотилію, армійський корпус, мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катерів флотилії.
Також він сказав, що нібито до кінця 2024 року в Росії з'являться дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, зокрема 14 дивізій та 16 бригад.
Юсов заявив, що в подібній інформації для України немає нічого нового, оскільки йдеться не про створення формувань із нуля.
"Це розширюються та доукомплектовуються існуючі формування, частина яких уже воюють в Україні", – сказав представник розвідки.
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