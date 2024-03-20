Шойгу заявил, что в России появятся две новые армии и 30 соединений. ГУР: Ничего нового

Юсов заявил, что речь идет не о создании с нуля, а расширении формирований, которые уже воюют в Украине

Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал о планах создания новых формирований на уровне армий в 2024 году. Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что речь идет о доукомплектовании уже действующих подразделений.

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По словам Шойгу, по приказу диктатора Владимира Путина в России планируют сформировать — "днепровскую" речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.

Также он сказал, что якобы до конца 2024 года в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

Юсов заявил, что в подобной информации для Украины нет ничего нового, так как речь идет не о создании формирований с нуля.

"Это расширяются и доукомплектовываются существующие формирования, часть которых уже воюют в Украине", — сказал представитель разведки.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает одобрить законопроект о продлении помощи Украине голосами меньшинства Демократической партии.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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