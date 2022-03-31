Разведка Британии прогнозирует тяжелые бои в окрестностях Киева в ближайшие дни

Британская разведка прогнозирует тяжелые бои в ближайшие дни в пригородах Киева. Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании.

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В свежей сводке сказано, что российские оккупанты продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря вывод ограниченной части войск.

"Тяжелые бои, скорее всего, будут иметь место в пригороде города в ближайшие дни", – сказано в сообщении.

Также в разведке констатировали, что продолжаются ожесточенные бои в Мариуполе, который является ключевой целью российских сил. Однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города.

Несмотря на заявления России о намерении снизить активность вокруг Чернигова, здесь продолжаются усиленные обстрелы и ракетные удары со стороны РФ.

Ранее в Пентагоне заявили, что не видят реального отхода войск России от Киева, это скорее перегруппировка. Россия заявила о сокращении военной активности под Киевом, однако отчеты указывают – отведено лишь небольшое количество войск.

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Оксана Житнюк

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