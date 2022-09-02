Разведка Эстонии: До окончания активных боев осталось 7-9 недель, потом – статичная война

В эстонской разведке считают, что активные боевые действия в Украине продлится еще от семи до девяти недель, а потом будет статическая война, и эта фаза продлится до весны. Об этом сказал глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, передает ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гросберг считает, что до окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель – в зависимости от того, когда испортится погода.

"Затем до весны мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", – сказал представитель эстонской разведки.

При этом, по его мнению, маловероятно, что за это время удастся освободить всю территорию Украины, так как добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно.

Комментируя начавшиеся контрнаступательные действия ВСУ на юге, он сказал: "Я бы не стал классифицировать это как массированное наступление. Но с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области".

По словам Гросберга, для успешного контрнаступления необходимо трехкратное превосходство сил. Кроме того, отметил он, Россия построила многочисленные оборонительные сооружения в Херсонской области, а украинские силы пока что прорвали только первую линию.

В то же время, как подчеркнул эстонский полковник, успехи ВСУ в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят возможности оккупантов провести там псевдореферендум.

1 сентября 2022 года британская разведка сообщила, что ВСУ "продолжают наступать на юге", а антирадарные ракеты HARM "могут стать серьезной проблемой" для армии РФ.

В Пентагоне пока не уверены, что на юге "будет большое, массированное контрнаступление ВСУ, которого ожидают люди".

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.