Разведка о вариантах окончания войны: РФ хочет оккупировать всю Украину, нам нужна победа
Главной целью России является полная оккупация Украины, а поэтому полномасштабная война с россиянами может закончиться только победой над противником. Об этом на брифинге заявил замглавы Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
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Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может закончиться война Скибицкий сказал, что война может закончиться только победой Украины.
"Мы не исключаем, что Россия может брать какие-то оперативные паузы и будет делать все возможное, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Противник будет пытаться "решить проблему" оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — заявил он.
Замглавы ГУР отметил, что целью России является полная оккупация территории Украины, а любые переговоры с противником "могут привести к тому, что оккупированные территории будут использованы как плацдарм для расширения агрессии".
- Также в ГУР считают, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "расширении географии" войны против Украины говорят о подготовке почвы для аннексии временно оккупированных территорий на юге Украины.
- Скибицкий заявил, что потери России в войне против Украины значительны, но не критичны, а объявление всеобщей мобилизации будет означать признание поражения для Кремля.
- По данным украинской разведки, российская армия начала набирать наемников на войну против Украины среди заключенных. В планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.
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