Разведка о вариантах окончания войны: РФ хочет оккупировать всю Украину, нам нужна победа

Главной целью России является полная оккупация Украины, а поэтому полномасштабная война с россиянами может закончиться только победой над противником. Об этом на брифинге заявил замглавы Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

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Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может закончиться война Скибицкий сказал, что война может закончиться только победой Украины.

"Мы не исключаем, что Россия может брать какие-то оперативные паузы и будет делать все возможное, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Противник будет пытаться "решить проблему" оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — заявил он.

Замглавы ГУР отметил, что целью России является полная оккупация территории Украины, а любые переговоры с противником "могут привести к тому, что оккупированные территории будут использованы как плацдарм для расширения агрессии".

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Дмитрий Гриниченко

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