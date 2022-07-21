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Разведка о вариантах окончания войны: РФ хочет оккупировать всю Украину, нам нужна победа

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 15:38
Разведка о вариантах окончания войны: РФ хочет оккупировать всю Украину, нам нужна победа - Фото
Вадим Скибицкий (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главной целью России является полная оккупация Украины, а поэтому полномасштабная война с россиянами может закончиться только победой над противником.  Об этом на брифинге заявил замглавы Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий. 

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Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может закончиться война Скибицкий сказал, что война может закончиться только победой Украины. 

"Мы не исключаем, что Россия может брать какие-то оперативные паузы и будет делать все возможное, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Противник будет пытаться "решить проблему" оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — заявил он.

Замглавы ГУР отметил, что целью России является полная оккупация территории Украины, а любые переговоры с противником "могут привести к тому, что оккупированные территории будут использованы как плацдарм для расширения агрессии".

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Дмитрий Гриниченко
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