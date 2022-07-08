Зеленский о флаге на Змеином: Нам суждено победить дракона, от которого дрожало полмира
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, посвященное установке украинского флага на освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный.
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"Мы украинцы – просто люди, добрый мирный народ, мы не рвались в топы мировых новостей и в супергерои такой ценой. Все, к чему стремились – просто жить, свободно, на своей земле. Но у бога свой план. Если одолеть дракона, от которого дрожало полмира, суждено было именно нам... Именно нам это по силам", – сказал президент.
Он отметил, что уже 134 дня украинцы знают, зачем просыпаются каждое утро.
"Тот, кто обречен ползать, не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать. Именно поэтому сине-желтый снова на острове. И когда-нибудь он непременно будет на полуострове, и во всех наших оккупированных городах и селах. И в каждом из них будет звучать наш гимн", – заверил Зеленский.
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- 7 июля на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг.
- Генштаб ВСУ опроверг заявление Министерства обороны России о том, что на Змеином якобы погибли украинские военнослужащие.
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