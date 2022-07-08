UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о флаге на Змеином: Нам суждено победить дракона, от которого дрожало полмира

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 00:52
Зеленский о флаге на Змеином: Нам суждено победить дракона, от которого дрожало полмира - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, посвященное установке украинского флага на освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы украинцы – просто люди, добрый мирный народ, мы не рвались в топы мировых новостей и в супергерои такой ценой. Все, к чему стремились – просто жить, свободно, на своей земле. Но у бога свой план. Если одолеть дракона, от которого дрожало полмира, суждено было именно нам... Именно нам это по силам", – сказал президент.

Он отметил, что уже 134 дня украинцы знают, зачем просыпаются каждое утро.

"Тот, кто обречен ползать, не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать. Именно поэтому сине-желтый снова на острове. И когда-нибудь он непременно будет на полуострове, и во всех наших оккупированных городах и селах. И в каждом из них будет звучать наш гимн", – заверил Зеленский.

Читайте также: Подошли на подводных носителях. В ССО рассказали подробности высадки на Змеиный – фото

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский видеообращение Змеиный
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 