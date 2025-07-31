Разведка: Россия начала лишать гражданства "врагов режима". Может коснуться и украинцев

В разведке считают, что украинцы в оккупации могут также быть лишены приобретенного гражданства РФ

Паспорт РФ (Иллюстративное фото: narodna-pravda.ua)

Россия ужесточила законодательство, позволяющее лишать приобретенного гражданства, тем самым усиливается давление на политических оппонентов действующего режима. Как сообщили в Службе внешней разведки Украины, это может коснуться и украинцев на временно оккупированных территориях.

17 июля Госдума России приняла закон, который увеличивает количество статей Уголовного кодекса, по которым можно лишить приобретенного гражданства, с 64 до 81. Отмечается, что в перечень были добавлены тяжкие преступления, а также такие размытые формулировки, как "преступления по экстремистским мотивам" или "оправдание терроризма и диверсионной деятельности".

"Формулировки оставляют пространство для произвольной трактовки: одинаковые санкции могут быть применены как к лицам, осужденным за насильственные преступления, так и к пользователям, разместившим оппозиционный пост в социальных сетях", – отметили во внешней разведке.

По их данным, уже зафиксированы десятки случаев лишения приобретенного гражданства – преимущественно среди осужденных по "террористическим" и "экстремистским" статьям.

Потеря гражданства означает потерю почти всех базовых прав и превращение человека в "юридически невидимого". Человек становится апатридом (человеком без гражданства) и больше не может официально трудоустроиться, лечиться в государственных медучреждениях, получать образование, арендовать жилье, получать водительское удостоверение и другие государственные услуги. Это фактически вытесняет человека из страны.

"Власти РФ заявляют, что новые нормы не будут применяться к жителям временно оккупированных территорий Украины, которые получили российские паспорта. Впрочем, по информации СВР, следующими станут именно жители "новых регионов" и даже те, кто получил гражданство от рождения", – заявили в разведке.