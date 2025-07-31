Розвідка: Росія почала позбавляти громадянства "ворогів режиму". Може торкнутися і українців

У розвідці вважають, що українці в окупації можуть також бути позбавлені набутого громадянства РФ

Паспорт РФ (Ілюстративне фото: narodna-pravda.ua)

Росія посилила законодавство, що дозволяє позбавляти набутого громадянства, тим самим посилюється тиск на політичних опонентів чинного режиму. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, це може торкнутися й українців на тимчасово окупованих територіях.

17 липня Держдума Росії ухвалила закон, який збільшує кількість статей Кримінального кодексу, за якими можна позбавити набутого громадянства, з 64 до 81. Зазначається, що до переліку було додано тяжкі злочини, а також такі розмиті формулювання, як "злочини з екстремістських мотивів" чи "виправдання тероризму і диверсійної діяльності".

"Формулювання залишають простір для довільного трактування: однакові санкції можуть бути застосовані як до осіб, засуджених за насильницькі злочини, так і до користувачів, які розмістили опозиційний пост у соціальних мережах", – зазначили у зовнішній розвідці.

За їхніми даними, вже зафіксовані десятки випадків позбавлення набутого громадянства – переважно серед засуджених за "терористичними" та "екстремістськими" статтями.

Втрата громадянства означає втрату майже всіх базових прав та перетворення людини на "юридично невидиму". Особа стає апатридом (людиною без громадянства) та більше не може офіційно працевлаштуватися, лікуватися в державних медустановах, здобувати освіту, орендувати житло, отримувати водійське посвідчення та інші державні послуги. Це фактично витісняє людину з країни.

"Влада РФ заявляє, що нові норми не застосовуватимуться до жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти. Втім, за інформацією СЗР, наступними стануть саме жителі "нових регіонів" та навіть ті, хто набув громадянство від народження", – заявили у розвідці.