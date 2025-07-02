Росія викрала понад 15 000 цивільних українців за час повномасштабної війни

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Від початку повномасштабного вторгнення 15 242 цивільні українці були викрадені та незаконно утримувалися або досі утримуються збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією Росії. Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

Запит було подано на тлі викриття 20 мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, які викрадали і катували місцевих за завданням росіян.

Згідно з оновленими даними ОГП, з 24 лютого 2022 року українськими правоохоронними органами було зареєстровано 4 446 кримінальних проваджень за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі цивільних.

Також за результатами досудового розслідування повідомлено про підозру 362 особам, спрямовано до суду обвинувальні акти стосовно 314 осіб. Судами ухвалено вироки щодо 89 осіб.

Також, згідно з оновленими даними ОГП, загалом за період повномасштабної війни повідомлено про підозру 907 особам, з них 28 – очно.

До суду передано 663 справи, а засуджено 180 осіб, із яких 18 – в Україні особисто, решта – заочно.