Россия похитила более 15 000 украинских мирных жителей за время полномасштабной войны
С начала полномасштабного вторжения 15 242 украинских гражданина были похищены и незаконно удерживались или до сих пор удерживаются вооруженными формированиями и оккупационной администрацией России. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в ответ на информационный запрос LIGA.net.
Запрос был подан на фоне разоблачения 20 жителей временно оккупированной Херсонской области, которые по заданию россиян похищали и пытали местных жителей.
Согласно обновленным данным Генеральной прокуратуры, с 24 февраля 2022 года украинскими правоохранительными органами было зарегистрировано 4 446 уголовных производств по фактам похищения и незаконного лишения свободы гражданских лиц.
Также по результатам досудебного расследования 362 лицам сообщено о подозрении, в суд направлены обвинительные акты в отношении 314 лиц. Судами вынесены приговоры в отношении 89 лиц.
Также, согласно обновленным данным Главного управления полиции, за весь период полномасштабной войны было сообщено о подозрении 907 лицам, из них 28 – лично.
В суд передано 663 дела, а осуждено 180 человек, из которых 18 – в Украине лично, остальные – заочно.
- 19 июня стало известно, что в Украине заочно осудили главного тюремщика России Аркадия Гостева, который создал сеть пыточных камер в Херсонской области. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.
- 1 июля СБУ предъявила обвинения девяти российским военнослужащим, причастным к массовым пыткам мирного населения во время временной оккупации Киевской области.
- 2 июля объявлено о подозрении 18 лицам, причастным к издевательствам над мирным населением в пыточной во время оккупации Купянска Харьковской области.