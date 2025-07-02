Россия похитила более 15 000 украинских мирных жителей за время полномасштабной войны

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С начала полномасштабного вторжения 15 242 украинских гражданина были похищены и незаконно удерживались или до сих пор удерживаются вооруженными формированиями и оккупационной администрацией России. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в ответ на информационный запрос LIGA.net.

Запрос был подан на фоне разоблачения 20 жителей временно оккупированной Херсонской области, которые по заданию россиян похищали и пытали местных жителей.

Согласно обновленным данным Генеральной прокуратуры, с 24 февраля 2022 года украинскими правоохранительными органами было зарегистрировано 4 446 уголовных производств по фактам похищения и незаконного лишения свободы гражданских лиц.

Также по результатам досудебного расследования 362 лицам сообщено о подозрении, в суд направлены обвинительные акты в отношении 314 лиц. Судами вынесены приговоры в отношении 89 лиц.

Также, согласно обновленным данным Главного управления полиции, за весь период полномасштабной войны было сообщено о подозрении 907 лицам, из них 28 – лично.

В суд передано 663 дела, а осуждено 180 человек, из которых 18 – в Украине лично, остальные – заочно.