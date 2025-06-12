ОГП: Разоблачены 20 жителей оккупированной Херсонской области, которые пытали местных

Фигуранты похищали, пытали и удерживали людей в подвалах захваченного отделения полиции

Разоблаченные лица (Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua)

Правоохранители идентифицировали 20 жителей временно оккупированной части Херсонской области, которые после начала полномасштабного вторжения перешли на сторону России, устроились в оккупационные "правоохранительные органы" и участвовали в похищениях и пытках местных жителей. Об этом сообщили Департамент внутренней безопасности Нацполиции и Офис генпрокурора.

По данным следствия, разоблаченные лица присоединились к незаконному правоохранительному органу "Новотроицкого отделения полиции Главного управления МВД РФ в Херсонской области".

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Руководили этой структурой трое граждан Украины. Для организации работы они привлекли как действующих, так и бывших работников территориальных подразделений Нацполиции Украины, а также местных жителей Новотроицкого, которые поддерживали пророссийские взгляды.

Все они были назначены на фиктивные должности и им были присвоены специальные звания.

"Подозреваемые похищали местных жителей, поддерживающих Украину, работников правоохранительных органов, пытали их, проводили с ними "следственные действия", применяя пытки. Участники преступной организации долгое время удерживали их в бесчеловечных условиях в подвальных помещениях захваченного отделения полиции в Новотроицком", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Среди жертв – бывшие украинские правоохранители, активисты, работники органов государственной власти, педагоги и граждане, которые против российской оккупации.

Следователи СБУ и Офиса генерального прокурора во взаимодействии с оперативниками НПУ собрали доказательную базу противоправной деятельности группировки. Все 20 фигурантов получили уведомление о подозрении заочно. Им инкриминируют:

← создание и участие в преступной организации;

← коллаборационную деятельность;

← пытки;

← незаконное лишение свободы или похищение человека.

Им грозит до 15 лет лишения свободы.