ОГП: Разоблачены 20 жителей оккупированной Херсонской области, которые пытали местных
Правоохранители идентифицировали 20 жителей временно оккупированной части Херсонской области, которые после начала полномасштабного вторжения перешли на сторону России, устроились в оккупационные "правоохранительные органы" и участвовали в похищениях и пытках местных жителей. Об этом сообщили Департамент внутренней безопасности Нацполиции и Офис генпрокурора.
По данным следствия, разоблаченные лица присоединились к незаконному правоохранительному органу "Новотроицкого отделения полиции Главного управления МВД РФ в Херсонской области".
Руководили этой структурой трое граждан Украины. Для организации работы они привлекли как действующих, так и бывших работников территориальных подразделений Нацполиции Украины, а также местных жителей Новотроицкого, которые поддерживали пророссийские взгляды.
Все они были назначены на фиктивные должности и им были присвоены специальные звания.
"Подозреваемые похищали местных жителей, поддерживающих Украину, работников правоохранительных органов, пытали их, проводили с ними "следственные действия", применяя пытки. Участники преступной организации долгое время удерживали их в бесчеловечных условиях в подвальных помещениях захваченного отделения полиции в Новотроицком", – сообщили в Офисе генпрокурора.
Среди жертв – бывшие украинские правоохранители, активисты, работники органов государственной власти, педагоги и граждане, которые против российской оккупации.
Следователи СБУ и Офиса генерального прокурора во взаимодействии с оперативниками НПУ собрали доказательную базу противоправной деятельности группировки. Все 20 фигурантов получили уведомление о подозрении заочно. Им инкриминируют:
← создание и участие в преступной организации;
← коллаборационную деятельность;
← пытки;
← незаконное лишение свободы или похищение человека.
Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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