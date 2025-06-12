ОГП: Викрито 20 мешканців окупованої Херсонщини, які катували місцевих за завданням росіян

Фігуранти викрадали, катували та утримували людей у підвалах захопленого відділку поліції

Викриті особи (Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua)

Правоохоронці ідентифікували 20 жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області, які після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік Росії, влаштувалися до окупаційних "правоохоронних органів" і брали участь у викраденнях та катуваннях місцевих мешканців. Про це повідомили Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, викриті особи долучилися до незаконного правоохоронного органу "Новотроїцького відділку поліції Головного управління МВС РФ в Херсонській області".

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Керували цією структурою троє громадян України. Для організації її роботи вони залучили як чинних, так і колишніх працівників територіальних підрозділів Нацполіції України, а також місцевих жителів Новотроїцького, які підтримували проросійські погляди.

Усіх їх призначили на фіктивні посади та надали спеціальні звання.

"Підозрювані викрадали місцевих мешканців, які підтримують Україну, працівників правоохоронних органів, катували їх, проводили з ними "слідчі дії", застосовуючи тортури. Учасники злочинної організації тривалий час утримували їх у нелюдських умовах у підвальних приміщеннях захопленого відділку поліції у місті Новотроїцьке", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Серед жертв – колишні українські правоохоронці, активісти, працівники органів державної влади, освітяни та громадяни, які проти російської окупації.

Слідчі СБУ та Офісу генерального прокурора у взаємодії з оперативниками НПУ зібрали доказову базу протиправної діяльності угруповання. Усі 20 фігурантів отримали повідомлення про підозру заочно. Їм інкримінують:

← створення та участь у злочинній організації;

← колабораційну діяльність;

← катування;

← незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.