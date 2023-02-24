Разведка США: Москва ведет переговоры с Пекином о поставках оружия и боеприпасов – CNN

По данным разведки США, Китай рассматривает возможность передать России беспилотники и стрелковые боеприпасы. Об этом сообщает CNN.

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Агентство ссылается на три источника, знакомые с данными разведки, которые утверждают, что окончательное решение в Пекине еще не принято, но переговоры между Россией и Китаем о поставках вооружений продолжаются.

Источники утверждают, что с начала вторжения в Украину Россия неоднократно запрашивала у Китая дроны и боеприпасы, и что возможность таких поставок активно обсуждается в китайском руководстве в течение последних нескольких месяцев.

Речь, по информации разведки, скорее всего идет о боеприпасах для стрелкового оружия, а не для артиллерии. Тем не менее такие поставки будут означать значительное усиление поддержки России Китаем. До сих пор военное сотрудничество Кремля с китайскими компаниями ограничивалось поставками в РФ защитного снаряжения (каски, бронежилеты) и спутниковых снимков.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

24 февраля появились сообщения, что Россия ведет переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке ударных беспилотников.

Сергій Бережний

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